Stadsbestuur zoekt huurder voor pastorie, verdere invulling Sint-Amandskerk op de lange baan Charlotte Degezelle

21 oktober 2019

11u02 0 Roeselare De plannen om de Sint-Amandskerk en de bijhorende pastorie verder uit te bouwen tot een sterke plek zitten in de koelkast. Het stadsbestuur gaat op zoek naar een huurder die een nieuwe invulling wil geven aan de pastorie wat betekent dat de plannen om het pand een culturele functie te geven niet doorgaan. Ook staan er de komende jaren geen grote investeringen gepland in de bijhorende ontwijde Sint-Amandskerk. De Lokaalmarkt op vrijdag krijgt er de kans om verder te groeien en de kerk wordt ook verder verhuurd.

De Sint-Amandskerk werd eind 2015 ontwijd en wordt sinds mei 2017 elke vrijdag omgeturnd tot markthal voor de Lokaalmarkt. Dat moest pas de eerste fase zijn in de ontwikkeling van de site. Het stadsbestuur, die eigenaar is van zowel de kerk aan het de Coninckplein als de pastorie langs de Sint-Amandsstraat, maakte plannen om de werking van de Directeurswoning, die eind 2018 sloot als tentoonstellingsruimte, te verhuizen naar de pastorie en die zo een culturele functie te geven. In de kerk wou men het voedingsverhaal verder opentrekken dan enkel de Lokaalmarkt. Maar die plannen worden niet uitgevoerd. “Er zijn voorlopig geen verdere plannen met de Sint-Amandskerk en de pastorie”, zegt schepen Henk Kindt (Sp.a en de Vernieuwers). “Dat blijkt ook uit het bestuursakkoord.”

Ter Posterie in de Ooststraat werd eerder al omgeturnd tot vervanger van de Directeurswoning en sinds afgelopen week staat de pastorie van de opgeheven Sint-Amandsparochie dan ook te huur. “De priester die er woonde, is er sneller vertrokken dan verwacht”, weet patrimoniummanager Pascale Denys. “Om het pand te vrijwaren voor een nieuwe bestemming in de verdere toekomst is er beslist om de woning te verhuren en niet te verkopen. De pastorie is in goede staat, maar vraagt wel wat renovatiewerken doordat ze niet meer aan de hedendaagse normen voldoet. Daarom is gekozen om ze te verhuren via een renovatieovereenkomst. Dat betekent dat als de huurder investeert in het pand, door bijvoorbeeld nieuwe ramen te plaatsen, dit in mindering gebracht kan worden van de huurprijs. Op die manier moet de stad zelf ook niet investeren in het gebouw.”

De pastorie staat te huur op het online biedingsplatform Covast. De eerste biedingsperiode loopt tot 29 november en de startprijs bedraagt 6.000 euro. Een bestemming als hoofdverblijfplaats is niet mogelijk. “Als nieuwe invulling denken we bijvoorbeeld aan de combinatie van een praktijk en een woonst, of een leuke horecazaak zoals een hippe koffiebar”, aldus Denys. “Als er horeca komt, dan moet dit sowieso met respect voor de buurt gebeuren. De huurder zal ook geen exclusief gebruik van de tuin krijgen. De Lokaalmarkt kan er eveneens terecht.”

Ook het verhaal van de ontwijde Sint-Amandskerk wordt niet verder uitgebouwd. “De Lokaalmarkt had een groeiperiode nodig en is een gevestigde waarde aan het worden”, weet de patrimoniummanager. “Het is een boeiende invulling en de stad wil die de tijd geven om nog sterker te worden. Daarnaast wordt de kerk ook verhuurd voor zowel seminaries als communiefeesten. De vraag daartoe zit in stijgende lijn.”

Geïnteresseerden in de pastorie kunnen terecht op https://covast.be.