Stadsbestuur zelf aan de basis van verwijdering omheining rond verkocht perceel in van Maerlantwijk CDR

13 oktober 2020

15u34 2

In de discussie over de verkoop van een stuk openbaar groen in de Jacob van Maerlantwijk leidde niet de gezamenlijke klacht van N-VA en Vlaams Belang, maar een ingrijpen van de stad zelf tot het weghalen van de omheining die door de nieuwe eigenaar geplaatst werd. Dat laat patrimoniumschepen Tom Vandenkendelaere (CD&V) weten. “Ik nam deze zomer ook akte van het feit dat de Vlaamse overheid bevestigt dat in dit dossier geen onregelmatigheden werden vastgesteld en de klacht van de oppositie dus verworpen werd”, verwijst hij naar de aanvankelijke klacht die door de oppositie ingediend werd bij het Agentschap Binnenlands Bestuur in de hoop de verkoop tegen te houden. “Wat betreft de tweede klacht over het weghalen van de omheining is het zo dat de Stad deze pas op 21 september heeft mogen ontvangen. Wijzelf hadden als Stad de eigenaar reeds tweemaal gewezen op de inbreuk, op 7 mei en op 8 september, en heeft hij inderdaad de omheining weggehaald. Wie hier wiens slag thuishaalt, doet er uiteindelijk voor mij weinig toe, maar een juiste weergave van de feiten lijkt me wel belangrijk.”