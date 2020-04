Stadsbestuur roept op om Roeselare proper te houden in tijden van corona CDR

16 april 2020

16u59 0

Door de coronacrisis zijn we met z’n allen meer thuis. Dat levert meer huisvuil op en dat is her en der zichtbaar in het straatbeeld. Zo zie je her en der naast volle glasbollen lege flessen en bokalen opduiken. “We roepen wie geconfronteerd wordt met een volle glasbol op om z’n glas weer mee te nemen naar huis en op een ander moment terug te keren”, klinkt het bij de stad. “Zo toon je ook respect voor de ophalers. De lediging van de glasbollen gebeurt minstens wekelijks en het achterlaten van gelijk welk afval bij glasbollen wordt gezien als sluikstort en is dus strafbaar. Aan wie dagelijks een gezonde wandeling maakt met z’n trouwe viervoeter, doen we ook een warme oproep om de hondenpoep op te ruimen en te deponeren in een vuilnisbak of hondenpoepbuis. De Stad zet al diverse jaren in op de plaatsing van hondenpoepbuizen. Ze staan vooral op recreatieve locaties, waar er veel met de hond gewandeld wordt. Als iedereen z’n steentje bijdraagt voor ’n proper Roeselare, dan blijft het voor iedereen aangenaam.”