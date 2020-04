Stadsbestuur roept op: “Ga naar recyclagepark op de vaste dag van de ophaalronde in je straat” Charlotte Degezelle

Vanaf 7 april gaan overal in Vlaanderen de recyclageparken terug open. Dus ook in Roeselare en Rumbeke kan je vanaf dan terecht met je afvalstoffen. Eerder deze week gaf afvalintercommunale MIROM al enkele richtlijnen mee en om te voorkomen dat teveel mensen zich op het zelfde moment richting recyclagepark begeven, vraagt de stad nu met aandrang om een bezoek nog even uit te stellen. “Veel mensen willen snel hun grasmaaisel en andere afvalstoffen wegbrengen”, zegt schepen Marc Vanwalleghm (CD&V). “Toch willen we vragen om alleen naar het park te gaan als het écht niet anders kan. Als het enigszins kan, stel je bezoek dan nog enkele dagen uit. Op die manier is het ook voor de medewerkers van de Stad en Mirom haalbaar om in correcte, hygiënische omstandigheden te werken.” Het stadsbestuur wil graag een concrete afspraak maken met haar inwoners en vraagt aan wie z’n bezoek aan het recyclagepark echt niet kan uitstellen, om enkel te gaan op de vaste dag waarop de ophaalronde wekelijks aan je huis passeert. Op die manier worden de bezoeken van de vele Roeselarenaars gespreid over de verschillende dagen van de week. Je kan zowel naar Rumbeke als Roeselare gaan. Lukt het echt niet om op die dag te gaan omwille van je werksituatie, dan kan je ook op een andere dag terecht in het recyclagepark. Zo wordt de zaterdag zo goed mogelijk voorbehouden voor mensen die meermaals niet konden gaan op de dag van hun ophaalronde. Ook wie nog buitenshuis werkt en in de week onmogelijk naar het recyclagepark kunnen gaan, is welkom op zaterdag.