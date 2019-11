Stadsbestuur op vingers getikt door gouverneur na klacht oppositiepartij N-VA CDR

19 november 2019

09u35 0

De gemeenteraad besliste in september om 121.458 euro te betalen aan De Lijn waardoor er meermaals per uur bussen langs de nieuwe campus van AZ Delta in Rumbeke zouden rijden. Brecht Vermeulen, fractieleider van oppositiepartij N-VA diende tegen deze beslissing klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. “Het stadsbestuur was bereid om De Lijn een cadeau te doen door de bussen al vanaf september 2019 die nieuwe trajecten te laten volgen, niettegenstaande de bouw van het nieuwe ziekenhuis van AZ Delta veel vertraging heeft opgelopen en daardoor pas in april 2020 klaar zal zijn”, aldus Vermeulen. “Deze geldverspilling toont voor de N-VA aan hoe lichtzinnig de drie meerderheidspartijen omgaan met het gemakkelijk binnenkomende geld van de belastingsbetaler.” Gouverneur Carl Decaluwé antwoordde vorige week met een schrijven waarin hij het stadsbestuur op de vingers tikt: “Het getuigt van weinig zorgvuldig bestuur om een overeenkomst die reeds opgesteld werd op 1 augustus 2019 en die als ingangsdatum 1 september 2019 heeft, pas op de gemeenteraad te brengen van 23 september 2019. Ook de kredietcontrole van 3 september 2019 had beter voorafgaandelijk aan de uitvoeringsdatum van 1 september 2019 plaats gevonden. Ik heb dit ook aan het bestuur meegedeeld”. Van een maatregel van toezicht is geen sprake.