Stadsbestuur heet nieuwe inwoners welkom

18 juni 2019

Nieuwe inwoners die de afgelopen maanden in Roeselare zijn komen wonen, werden door het stadsbestuur uitgenodigd voor een onthaalvoormiddag in het stadhuis. Na de ontvangst was er een rondrit met de bus door de stad die afgesloten werd met een bezoek aan ARhus.