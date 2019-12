Stadsbestuur bedankt initiatiefnemers van acties voor De Warmste Week CDR

20 december 2019

07u14 1 Roeselare Het stadsbestuur heeft donderdagavond alle initiatiefnemers van een actie voor De Warmste Week ontvangen in het stadhuis om hen te bedanken.

De Warmste Week palmt deze week dan wel het centrum van Kortrijk in, ook in Roeselare wordt heel wat ondernomen in het kader van Music for Life. Niet alleen stelden allerlei verenigingen zich kandidaat als goede doel in de hoop een financiële duw in de rug te krijgen, ook heel wat Roeselarenaars organiseren en organiseerden massaal acties om die goede doelen te steunen. Zij konden zich eerder allemaal registreren via de website van de stad. “Wij zijn blij dat de bevolking heel wat initiatieven en solidariteitsacties heeft opgezet”, zegt schepen Michèle Hostekint (Sp.a & De Vernieuwers). “In totaal gaat het om tachtig initiatieven, van bingonamiddagen tot de verkoop van chocomelk. Net omdat we zo enthousiast zijn over die acties wilden we iedereen graag uitnodigen om hen te bedanken. Roeselare wil een warme en solidaire stad zijn en al deze mensen helpen ons hierbij.”