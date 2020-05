Stadsarchief legt coronacrisis vast en roept hulp in van Roeselarenaars CDR

16 mei 2020

Al geruime tijd zijn we in lockdown en met z’n allen leggen we die periode vast via tweets, chats, Instagrams, Facebookpagina ’s, You Tube-kanalen, digitale foto’s en filmpjes. Het Roeselaarse Stadsarchief lanceert nu een oproep om dit alles te bewaren voor de toekomstige generaties. “Met z’n allen maken we op vandaag geschiedenis vanuit ons kot”, zegt schepen Dirk Lievens (CD&V). “We mogen dit niet laten verloren gaan en moeten het bewaren. Daarom roepen we de Roeselarenaars op om hun foto’s, filmpjes,… waarmee ze hun vrijwilligerswerk, het applaus of de muziek in hun straat, hun ervaringen met thuiswerken, telewerken,… te schenken aan het stadsarchief. Dit kan per mail aan archief@roeselare.be. Gelieve erbij te vermelden dat je de eigenaar bent en verklaring doet van afstand van rechten. Dit wordt ter bevestiging ook nog eens gerepliceerd bij het ontvangen van uw mail.” Meer info via https://www.stadsarchiefroeselare.be.