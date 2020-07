Stadhuis ontruimd wegens indringende geur, afkomstig van bedrijf VHS

31 juli 2020

12u31 8 Roeselare Een vijftigtal stadsambtenaren werd vrijdagvoormiddag geëvacueerd nadat in het Roeselaarse stadhuis een indringende geur was waargenomen. Die was afkomstig van een bedrijf in de havenzone. Ook in Staden waren er daardoor problemen.

Nogal wat brandweerlui en politiemensen repten zich vrijdagvoormiddag naar het stadhuis op de Botermarkt, nadat daar in het gebouw een penetrante geur werd waargenomen die voor lichte fysieke irritatie zorgde. “Metingen leverden echter geen aanwijzingen op van een gaslek”, zegt kapitein Fons Debackere van de hulpverleningszone Midwest. “De geur was ook niet die van gas.”

Op ongeveer hetzelfde moment liepen bij de brandweer ook meldingen binnen van geurhinder op andere plaatsen, onder meer in de Kleine Bruanestraat. Later deed hetzelfde zich voor in Staden.

Meegedreven met de wind

“We vermoeden dat de geur, die vrij onschuldig is en geen gevaar inhoudt, afkomstig is van een bedrijf uit Rumbeke”, klinkt het bij de brandweer. “Daar is al eerder zo’n geur waargenomen. Mogelijk waren de omstandigheden nu van die aard dat de wolk verder dan gewoonlijk meedreef met de wind. We zullen nu proberen om te achterhalen van waar de geur precies afkomstig is en hoe dit in de toekomst kan vermeden worden.”