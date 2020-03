Stadhuis en Welzijnshuis dicht CDR

17 maart 2020

07u34 52 Roeselare Het stadhuis van Roeselare en het Welzijnshuis sluiten vanaf dinsdag 17 maart de deuren voor vrije inloop, maar blijven nog open voor dringende vragen op afspraak.

Aan burgers wordt gevraagd om alleen op afspraak en voor strikt noodzakelijke zaken langs te komen. De stad wijst er op dat heel wat zaken via het e-loket op www.roeselare.be kunnen gebeuren, zodat het aantal fysieke contacten tot het minimum beperkt kan worden. Een afspraak maken kan via de website of telefonisch op 1788.