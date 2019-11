Stad zoekt concessiepartner voor uitbating Expo Roeselare CDR

19 november 2019

08u03 0 Roeselare Het stadsbestuur start de zoektocht naar een externe partner voor de uitbating van Expo Roeselare. Dat bleek tijdens de gemeenteraad waar raadslid Bert Wouters (Groen) informeerde naar de toekomstplannen van het stadsbestuur met de expohallen.

“Bij de opening van de Jaarbeurs lanceerde Unizo Roeselare-Izegem nog maar eens de oproep om de expohallen onder handen te nemen”, zegt Wouters. “Zij organiseren niet enkel de Jaar- n de Bouwbeurs, maar namen ook Leef! en Huis&Tuin over en starten nu ook met de Immo-Beurs en de Vakantiebeurs. Volgens de organisatie is het de hoogste tijd om de aftandse infrastructuur binnen te loodsen in de 21e eeuw die ondertussen bijna 20 jaar bezig is.” Burgemeester Kris Declercq (CD&V)liet weten dat er de voorbije jaren wel degelijk geïnvesteerd is in de expo. “Maar dit op een manier dat het huren van de expo betaalbaar zou blijven voor organisatoren”, reageert hij. “We maakten onder meer werk van nieuwe gordijnen, een nieuwe ontvangstruimte, investeerden in de cafetaria, wifi, vernieuwing van het sanitair, nieuwe sectionale poorten,… Maar de eisen en de vragen zijn hoog daarom zijn we van plan om in zee te gaan met een concessiehouder. Hierbij zou de stad wel aandeelhouder blijven. Het is de bedoeling dat onze Dienst Economie volgend jaar verschillende mogelijke partners contacteert. We willen komen tot een gemengde concessie waarbij de kwaliteit van de hallen wordt geoptimaliseerd maar wij als aandeelhouder ervoor zorgen dat de sportieve en economische activiteiten optimaal behouden worden en de organisatoren een evenwichtig model aangeboden wordt.”