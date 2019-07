Stad wil je mening weten over voorbije Batjes CDR

De Batjes zijn ondertussen al een dikke week achter de rug, maar Stad Roeselare wil graag weten wat de Roeselarenaars van deze editie vonden. Daarom organiseren ze een enquête. Alle inwoners van Roeselare die 18 jaar of ouder zijn kunnen deze invullen via https://kdg.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0PwurHuAZuFXVzL?fbclid=IwAR2mstQsUpuN3PMC7ukBp1tIeo5LHkJ9Wk3k84ciOh-G0TqY-SYSk9dXEM0. De vragen beantwoorden neemt maar enkele minuutjes in beslag. Onder de deelnemers worden vijf kadobonnen van 25 euro verloot.