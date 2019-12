Stad vervangt TL-armaturen in kunstacademie door ledverlichting CDR

06u45 1 Roeselare Alle 375 TL-armaturen in de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten worden vervangen door zuinige ledverlichting.

“Dit zal 9,74 ton CO2 per jaar besparen en een daling betekenen van het geïnstalleerde vermogen van 29,3 kW naar 12 kW, wat op zijn beurt het jaarlijks verbruik zal doen dalen van 52 MWh naar 21 MWh. Om maar te zeggen dat er flink bespaard wordt op geld, energie en uitstoot”, weet schepen Tom Vandenkendelaere (CD&V). De kostprijs van het project wordt geraamd op 130.000 euro, maar de provincie geeft een subsidie. “Het is het derde Roeselaarse klimaatproject in één jaar dat op een toelage van de provincie kan rekenen”, weet de schepen. “We krijgen een subsidie van tachtig procent op de totale uitgave, geplafonneerd op honderdduizend euro. Deze investering komt zowel stad Roeselare als het kunstonderwijs, dat zelden in aanmerking komt voor subsidies, ten goede.”