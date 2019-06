Stad verlengt concessieovereenkomst met Sas Pils voor uitbating Beverse cafetaria CDR

26 juni 2019

Stad Roeselare schreef in 2001 een concessie voor de exploitatie van de Beverse cafetaria uit. Die werd toegewezen aan brouwerij Sas Pils voor een periode van negen jaar. De concessie kent een verlengingsmogelijkheid, mits goedkeuring door de gemeenteraad. Sas Pils liet weten dat ze voor de tweede maal op rij bereid zijn om het contract te verlengen. Ook de stad is dezelfde mening toegedaan aangezien de samenwerking goed loopt en de kans op een hogere financiële return eerder klein is. Dinsdagavond gaf ook de gemeenteraad haar zegen voor de verlenging.