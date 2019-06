Stad Roeselare zoekt kinderhelden voor hun vakantiewerkingen CDR

05 juni 2019

06u46 0

Tijdens de zomervakantie organiseert stad Roeselare opnieuw speelpleinwerkingen, kampen en losse activiteiten voor kinderen en jongeren. Om alles in goede banen te leiden hebben ze heel wat animatoren nodig. Momenteel zoeken ze nog nieuwe jongelui om het team te versterken. Iedereen is welkom, de fantastische vakantie en een hoop nieuwe vrienden krijg je er gratis bij. Alle voorwaarden en meer info op www.roeselare.be/animator of in het Vrijetijdspunt aan het Polenplein 15.