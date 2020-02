Stad Roeselare zet in op circulair gebruik van (bouw)materialen Charlotte Degezelle

21 februari 2020

Stad Roeselare maakt werk van het recupereren van allerhande materialen. Dat antwoordde schepen Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers) tijdens de gemeenteraad op een vraag van Groen-raadslid Steven Dewitte. “Bij recyclage denken we aan de pmd-zak, glasbollen en recyclageparken maar het mag geen eindpunt zijn. We moeten ernaar streven dat we materialen een nieuw leven geven dat evenwaardig is en materialen hergebruiken. De bouwsector is hier bijvoorbeeld heel geschikt voor. Toch zien we bij sloop veelal dat er weinig gerecupereerd wordt. Maakt de stad werk van maximaal hergebruik van bouwmaterialen?” Schepen Hostekint geeft mee dat ze hiervoor samenwerken met verschillende partners en dat de stad ook over een inventaris beschikt. “Maar de aanpak verschilt natuurlijk van project tot project. Zo worden bij de ontharding van de speelplats van SBS De Brug de afvalstromen hergebruikt in de nieuwe speelplaats, kiezen we bij RSL Op Post voor de herbestemming van een pand in plaats van de sloop, werken we voor de inrichting van het OCMW-patrimonium samen met de Kringwinkel, kiezen we ook binnen de eigen diensten voor hergebruik en letten we ook op het beperken van het verpakkingsmateriaal.”