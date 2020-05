Stad Roeselare voorziet studeerplekken met afstandsregels Charlotte Degezelle

20 mei 2020

Studenten die niet thuis of in onderwijsinstellingen kunnen studeren mogen weer in openbare ruimtes blokken. Die ‘silent places’ mogen van de Nationale Veiligheidsraad opnieuw georganiseerd worden als de regels rond social distancing gerespecteerd worden. Ook stad Roeselare maakt het, in samenwerking met de jeugdraad ARhus en teleblok, mogelijk om samen te blokken met naleving van de coronamaatregelen. Vanaf 21 mei tot eind juni kan er gestudeerd worden in de conferentiezaal van Schiervelde, in de Spil en vanaf 25 mei ook in ARhus.

De algemene norm blijft thuis studeren of in de eigen contactbubbel. Er wordt gevraagd om solidair te zijn met studenten die geen passende studie-infrastructuur hebben en geen plaats in te nemen in de studielocaties als die niet strikt noodzakelijk is. Een blokplaatsje reserveren kan vanaf woensdag 20 mei om 16 uur via http://inschrijvingen.roeselare.be.