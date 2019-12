Stad Roeselare tekent bezwaar aan tegen bouw zendmast in Beitem Charlotte Degezelle

03 december 2019

14u21 5 Roeselare Het Roeselaarse stadsbestuur wil de bouw van een zendmast voor radiocommunicatie in de Kortewagenstraat in Beitem verhinderen. Het vraagt de vernietiging van de vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het doet dat nadat de buurtbewoners al meermaals geprotesteerd hadden tegen de komst van de zendmast, die op amper dertig meter van hun huizen zou staan.

Als sinds afgelopen zomer heerst er onrust in Beitem over de komst van een zendmast van Astrid, de telecomoperator voor hulpdiensten. Tweehonderd buurtbewoners dienden bezwaar in en ook de stad gaf negatief advies. Toch kende het Vlaamse Gewest een vergunning toe. De stad bleef aandringen op overleg met de buurt en organiseerde vorige week een infomoment met Astrid. “Onze vragen werden onvoldoende beantwoord”, zegt schepen voor Omgevingsvergunningen Tom Vandenkendelaere (CD&V) nu. “Daarom dienen we beroep in tegen deze vergunning.”

Bezwaren

“Zo heeft Astrid voor dit infomoment, dat wij trouwens georganiseerd hebben, nooit gecommuniceerd met de bewoners over de plannen voor deze zendmast. Daarmee heeft het alle vertrouwen van de buurtbewoners ondermijnd en het infomoment heeft dit niet meer kunnen rechttrekken. Daarnaast vragen de buurtbewoners zich af waarom een zendmast zo dicht bij een woonwijk moet geplaatst worden. Astrid heeft nooit echt alternatieven onderzocht, waardoor de keuze voor de Kortewagenstraat eerder een gemakkelijkheidsoplossing lijkt. Tot slot vrezen de buurtbewoners ook dat de waarde van hun woningen zal dalen, onder andere door de visuele hinder van de zendmast.”

Buurtbewoners juichen

Het stadsbestuur vraagt niet alleen de vernietiging van de vergunning, maar ook de schorsing. “Omdat een zendmast vrij snel gebouwd kan worden, vinden we dat ook de schorsing van deze vergunning noodzakelijk is”, legt de schepen uit. Het verzoekschrift tot schorsing en vernietiging zal uiterlijk op vrijdag 6 december worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De bewoners van de Kortewagenstraat juichen. “We hebben allemaal aan hetzelfde zeel getrokken en met resultaat”, glundert woordvoerster Els van Brabant. “Dit is een grote stap in de goeie richting, een echte opluchting voor ons. Het is duidelijk dat de stad geluisterd heeft naar ons en ook inziet dat deze locatie niet de goeie is. We voelen ons gesterkt in onze strijd en blijven het dossier op de voet volgen.”