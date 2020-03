Stad Roeselare “doet niets speciaals” in tijden van corona, maar volgt de richtlijnen van de overheid Charlotte Degezelle

02 maart 2020

09u40 0 Roeselare Stad Roeselare laat in tijden van corona het gezond verstand primeren. Dat is de rode draad bij alle stads- en OCMW-diensten .

“Met opzet doen we eigenlijk niets speciaals zoals handgels of mondmaskers ter beschikking stellen”, vertelt algemeen directeur Geert Sintobin. “Er is ondertussen al voldoende gezegd en bewezen dat mondmaskers niet helpen en dat je beter goed je handen wast dan allerhande gels te gebruiken. En in alle toiletten is er standaard water en zeep voorzien. Wel volgen we strikt de richtlijnen op die uitgevaardigd zijn door de overheid en worden deze richtlijnen, zoals het vermijden van kussen, deze ochtend nog eens aan alle personeelsleden bezorgd via een interne nieuwsbrief. Ook volgen we natuurlijk uur per uur de situatie op om onze aanpak bij te sturen indien nodig. Maar momenteel primeert het gezond verstand. Er is trouwens ook niemand afwezig nadat hij of zij vorige week de krokusvakantie in het buitenland spendeerde.