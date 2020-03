Stad, onderwijs en KIDZ bundelen krachten voor noodopvang tijdens paasvakantie CDR

27 maart 2020

16u30 0 Roeselare Stad Roeselare, het stedelijk onderwijs, het gemeenschapsonderwijs, het vrij onderwijs en KIDZ Motena bundelen de krachten om tijdens de paasvakantie noodopvang te voorzien voor kinderen waarvan de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector, leerlingen in een kwetsbare thuissituatie, leerlingen in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten en het medisch pedagogische instituut (MPIGO) Sterrebos.

Alle kinderen kunnen verder opgevangen worden in hun eigen school, door zo veel mogelijk personen met wie ze al contact hadden. Dit wordt volledig mogelijk gemaakt dankzij het grote vrijwillig engagement van al onze Roeselaarse schoolteams en ook de medewerkers van KIDZ die in de scholen worden ingezet. Deze noodopvang is gratis tijdens de paasvakantie. Alle ouders ontvangen hierover nog informatie van hun school. Ouders met vragen over opvang kunnen terecht bij het meldpunt kinderopvang via 051/80.59.00 en huisvanhetkind@roeselare.be.

Alle andere vakantiewerkingen of opvang voor kinderen en jongeren tijdens de paasvakantie werden geannuleerd, conform de richtlijnen van de hogere overheid inzake vakantiewerking. Er zijn dus geen speelpleinwerkingen, sport- of spelkampen. Ook de locaties buitenschoolse opvang van KIDZ in Roeselare, Beveren en Rumbeke worden gesloten. Kinderen die tijdens de paasvakantie naar de noodopvang in school gaan, kunnen ook daar terecht voor en na de zogezegde schooluren. De medewerkers van KIDZ worden dus in de scholen zelf ingezet. Andere ouders die gereserveerd hadden bij KIDZ tijdens de paasvakantie hoeven hun opvang niet te annuleren. Hier zullen geen boetes voor worden aangerekend.

Ook studenten blijven thuis tijdens de paasvakantie. Omwille van de coronamaatregelen kunnen er door de Stad of Arhus geen locaties ter beschikking gesteld worden om samen te studeren.