Stad ondersteunt Roeselaarse scholen om laptops ter beschikking te stellen aan gezinnen in armoede Charlotte Degezelle

22 april 2020

15u53 9 Roeselare Stad Roeselare wil dat alle kinderen mee zijn met het aanloopleren waarmee scholen momenteel leerstof aanbieden. Met het project ‘Computer in je rugzak’ ondersteunt de stad alle kwetsbare kinderen bij het digitaal leren. Via de scholen worden laptops beschikbaar gesteld. De verdeling ervan is al gestart.

“Er zijn ruim 330 gezinnen met schoolgaande kinderen onder de 12 jaar in een Roeselaarse school, en meer dan 150 leerlingen in het secundair onderwijs van Roeselare die niet beschikken over een PC, laptop of tablet en een internetconnectie. Daarenboven zijn er heel wat kinderen en jongeren die tegelijkertijd op hetzelfde digitale toestel moeten werken”, weet onderwijsschepen Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Scholen concluderen dan ook dat er in Roeselare onvoldoende hardware beschikbaar is voor ieder gezinslid, om alle kinderen digitaal te bereiken en een digitaal leertraject aan te bieden.” Net in tijden van corona maakt het digitale leren het verschil. Scholen zetten tegenwoordig hard in op digitale leerplatfomen, elektronische leeromgevingen of digitale leermiddelen maar hiervoor is de toegang tot dat digitaal leermateriaal essentieel om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te kunnen behalen. Hier probeert stad Roeselare het verschil te maken. “We respecteren de keuze van het onderwijs om al dan niet te werken met digitale leervormen. Maar als een school de digitale kaart trekt, gaat de stad volop voor gelijke onderwijskansen in Roeselare”, aldus schepen Vandenkendelaere. “Daarom biedt de stad ondersteuning aan deze scholen om de toegang tot IT-toestellen, inclusief softwarepakketten, herstelgarantie en IT-dienstverlening, …, ook te garanderen aan gezinnen in armoede. We kiezen hierbij voor een duurzame en structurele aanpak, die digitale leervormen ook na het coronatijdperk mogelijk maken voor gezinnen in armoede. Scholen krijgen een subsidie per leerling in armoede, om IT-toestellen aan te schaffen met de nodige software, licenties en herstelgarantie en deze gratis of via een systeem van huurkoop ter beschikking te stellen aan de leerling en/of het gezin in armoede. De ondersteuning wordt geregeld via het reglement Computer in je rugzak. Scholen kunnen daar tijdens deze legislatuur op intekenen, telkens als er zich een nood voordoet.”