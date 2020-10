Stabat Mater van Pergolesi in Sint-Michielskerk CDR

07 oktober 2020

Oekene Inviteert organiseert op zaterdag 17 oktober om 20 uur een klassiek concert in de Sint-Michielskerk. Ze halen de Roeselaarse sopraan Hilde Coppé, de Gentse contratenor Pieter De Praetere en het Apotheosis Orchestra onder leiding van Korneel Bernolet naar de decanale kerk voor een uitvoering van Stabat Mater van Pergolesi. Voorafgaand worden twee sleutelaria’s uit de Italiaanse barok van Vivaldi en Händel gebracht. Tickets kosten 20 euro, houders van een Vrijetijdpas betalen 10 euro. Tickets reserveren doe je doorhet juiste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van vzw Collectief ‘De LINK’ BE72 7310 3026 8116 met de vermelding van ‘17.10′ + aantal personen. Overschrijven kan tot en met vier dagen voor de concertdatum, nadien kan er nog gereserveerd worden via oekeneNV@live.be of 0475/23.98.01. De tickets liggen klaar aan de ingang. Concertgangers moeten verplicht een mondmasker dragen en hun plaatsen worden toegewezen door coronastewards.