Springpaard naast weide in gracht gesukkeld LSI

17 juni 2019

14u59

Bron: LSI 0 Roeselare Op de grens van Izegem, Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) en Oekene (Roeselare) is maandagmiddag een tweejarige hengst naast zijn weide in de gracht gesukkeld. De brandweer probeert het gewonde dier met een kraan opnieuw op het droge te krijgen.

Iets over 13u trof Yves Hoornaert uit Hooglede het paard in de gracht naast het weggetje en zijn weide aan. “In opdracht van Aspiravi onderhouden we met de groendienst van Weerwerk, een sociale werkplaats, het groen rond de windmolens hier”, vertelt Yves. “Ik inspecteerde de graskanten op stenen vooraleer de maaibeurt te starten en zag plots de kop van een paard boven de gracht uitsteken. Ik verwittigde meteen de brandweer.” Toen de brandweer van zone Midwest arriveerde, reed eigenaar Ignace Hinnekens uit Gullegem (Wevelgem) quasi gelijktijdig het weggetje naar zijn weides op. “Twee keer per dag kom ik met een vriend de paarden eten geven”, aldus Ignace. “We deden dat ook vannochtend om 9u. Toen was er nog niets aan de hand. Wellicht sprong Icard over of door de omheining. Het is wel een hevig paardje. Hopelijk is er niets gebroken. Is dat toch het geval zal er niets anders opzitten dan het een spuitje te geven.”