Spreuken op etalages zetten geestelijke gezondheid letterlijk in de kijker CDR

24 september 2019

Leerlingen van het VTI en MSKA Roeselare brengen dezer dagen fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes aan op de etalages en spiegels van 35 handels- en horecazaken. Dit in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. “Vlamingen staan bekend als ‘binnenfretters’. Net daarom is het zo belangrijk om aandacht te besteden aan geestelijke gezondheidszorg”, zegt Yves Rosseel, algemeen directeur van Arhus. “Tijdens de Tiendaagse van de geestelijke Gezondheid nodigen wij, samen met de Stad, Zorgpunt N en Werkgroep Ervaringsdelen² nodigen we dan ook iedereen uit om stil te staan bij zijn of haar geestelijke gezondheid en die van anderen en zo het taboe te doorbreken. Naast de spreuken in het straatbeeld zijn er heel wat activiteiten in Arhus gaande van creatieve workshops, over stijladvies tot lezingen en op zaterdag 5 oktober is er een expo in de Bieweg met werken van mensen met psychische kwetsbaarheid.” Meer op www.arhus.be/nieuwsdetail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=725&cHash=7831ff423dad72d210365665d4f9d425.