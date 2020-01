Sportoase Schiervelde klokt af op 350.000 bezoekers in 2019 Charlotte Degezelle

13 januari 2020

07u24 0 Roeselare Sportoase Schiervelde blijft groeien. In 2019, hun eerste volledige kalenderjaar, kregen ze niet minder dan 350.000 bezoekers over de vloer. Dat zijn 35.000 sportievelingen meer dan in het eerste werkingsjaar van het sportcomplex dat liep van eind augustus 2018 tot eind augustus 2019.

Sportoase Schiervelde mikte tijdens hun eerste jaar op 260.000 bezoekers. Dat cijfer overschreden ze flink door tijdens hun eerste werkingsjaar 315.000 mensen te verwelkomen. Uit een evaluatie van 2019 blijkt nu dat het zwem- en sportcomplex op Schiervelde nog steeds verder aan populariteit wint. “50.000 schoolzwemmertjes, 27.000 clubzwemmers, 40.000 bezoekers van de groepslessen en de fitness en in totaal maar liefst 350.000 bezoekers. Dit zijn de indrukwekkende cijfers waarmee Sportoase Schiervelde het jaar 2019 kan afsluiten”, vertelt Michaël Schouwaerts, algemeen directeur Groep Sportoase. “Op één van onze grootste sites mogen onze medewerkers maandelijks gemiddeld 30.000 bezoekers verwelkomen. Een persoonlijk dagrecord werd trouwens bereikt op 26 januari met maar liefst 2.000 bezoekers.”

Hoogtepunten van het jaar 2019 waren volgens Schouwaerts het nachtzwemmen tijdens de hittegolf, de summer workout, het griezelen in het zwembad op Halloween en het eerste Belgisch Kampioenschap Bommetje. “Tijdens de vakantieperiodes wordt het zwembad bovendien steeds omgetoverd in een heus zwemparadijs, met ruime openingsuren van de glijbanen en springplanken en extra activiteiten zoals de wiggel waggel loopmat en het springkasteel. Daarboven zorgde de zwemveilig campagne die gevoerd werd in elk Sportoase zwembad voor een hoge aanspreekbaarheid en waakzaamheid van al onze bezoekers, medewerkers, onderhoudspersoneel en redders. Op die manier werd de veiligheid en het comfort van elke zwemmer gemaximaliseerd. Ook in 2020 willen we met Sportoase Schiervelde dit beleid verder uitbouwen.”

Nog niet vertrouwd met Sportoase Schiervelde? Tijdens de Experience Days n het weekend van 18 en 19 januari, telkens van 8 tot 18 uur, kan je in het sportcomplex terecht om het totale aanbod te ontdekken. Op het programma staan kinderanimatie (in en naast het water), vrije demolessen en vrijblijvende en volledig kosteloze gezondheidsanalyse Alle details staan op www.sportoase.be. Mooi meegenomen is trouwens dat je nog tot 19 januari kan profiteren van een promotie +2 op beurtenkaarten en 1 euro instap bij abonnementen.