Sportoase Schiervelde heropent op 1 juli: zwembeurt reserveren kan vanaf vandaag om 8 uur

25 juni 2020

De Nationale Veiligheidsraad gaf woensdag groen licht voor een heropening van alle zwembaden, zowel in- als outdoor, vanaf 1 juli. Sportoase Schiervelde heropent die dag om 8 uur zowel haar recreatieve baden als deze voor het baantjes zwemmen. De heropening gebeurt omwille van de veiligheid op een gecontroleerde manier. Zo moet wie wil zwemmen, zijn zwembeurt op voorhand reserveren. Dit kan hier vanaf vandaag, donderdag 25 juni om 8 uur. Er wordt gevraagd het uur van reservatie te respecteren. Bij aankomst geeft een temperatuurscan je groen licht om Sportoase Schiervelde te betreden en er staan steeds handgels klaar. Betalen doe je contactloos aan de balie. Sportoase Schiervelde laat weten niet alleen veel zin te hebben in de heropstart, maar er ook klaar voor te zijn. De redders volgden een bijscholing, stickers over het hele gebouw wijzen de weg, de medewerkers dragen een mondmasker en er wordt gezorgd voor een optimale reiniging van het hele gebouw.