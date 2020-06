Sportoase Schiervelde heropent maandag gedeeltelijk CDR

04 juni 2020

Sportoase Schiervelde heropent op 8 juni de deuren. Vanaf maandag is iedereen er opnieuw welkom om gebruik te maken van de fitness of deel te nemen aan de groepslessen. Het zwembad blijft wel nog even dicht, maar er is perspectief. Waterratten zijn er opnieuw welkom vanaf 1 juli. Abonnementen worden verlengd met de exacte duur van de sluiting.