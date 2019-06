Sportoase ontvangt 25 miljoenste bezoeker in Schiervelde CDR

13 juni 2019

08u05 7

Groep Sportoase heeft woensdag de 25 miljoenste bezoeker ontvangen sinds het ontstaan van Sportoase in 2005. Sportoase heeft vijftien vestigingen, maar Sportoase Schiervelde in Roeselare had de eer de 25 miljoenste ontvanger te mogen verwelkomen. Woensdag om 13.49 wandelde Virpi Nykänen samen met haar zoontje Arno Dewolf, die toevallig ook net jarig was, het sportcomplex op de Diksmuidsesteenweg binnen. Het gezin werd in de bloemetjes gezet door de lokale medewerkers, regiomanager Matts Godts en schepen van Sport José Debels. Ze werden getrakteerd op een boeket bloemen, champagne, een zwemzak voor Arno en een all-in Sportoase-abonnement voor drie jaar.