Sportiviteit en fairplay vormen rode draad in nieuw competitiejaar Roeselaars Minivoetbal CDR

26 augustus 2019

08u48 3

Het Roeselaars Minivoetbal (RMV) en Decathlon Roeselare startten het competitiejaar 2019-2020 met als basis een intense samenwerking met de focus op sportiviteit en fairplay. Zo worden alle scheidsrechters van het RMV uitgerust met een polo en training om op een uniforme wijze de wedstrijden te leiden, wordt de sportiefste ploeg op het einde van het seizoen beloond met een uitrusting , wordt de sportiefste ploeg in elke reeks beloond met een Kipsta F 900 bal, zal de beste speler per reeks beloond worden met Kipsta schoenen,… De competitie 2019-2020 start met 110 ploegen, zeven reeksen van 13 ploegen en een vrijdagreeks van 19 ploegen . Er wordt gespeeld in de sporthallen van Ardooie, Beveren, Gits, Kerelsplein Roeselare, Onze Kinderen, VTI, Expo Roeselare, Schiervelde Roeselare, Houthulst ,Pittem en Staden.