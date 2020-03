Sportievelingen in de prijzen tijdens Sportgala #VANRSL CDR

09 maart 2020

08u18 0

Sportief Roeselare blies vrijdagavond verzamelen in de sporthal op Schiervelde voor het Sportgala #VANRSL. Tijdens deze gala-avond worden de jaarlijkse Roeselaarse sportprijzen uitgereikt voor sporters en ploegen die een bijzondere prestatie leverden in het voorbije jaar. Het geheel werd aan elkaar gepraat door sportjournalist Aster Nzeyimana. Onze fotograaf legde alvast de jongelui van de VMS vast op de gevoelige plaats. Zij wonnen in de categorie schoolsport. Maar ook tal van andere sporters en sportploegen mochten juichen.