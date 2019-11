Sporters wijken tijdens werken Onze Kinderen uit naar Expo en Kerelsplein CDR

20 november 2019

Vorige week raakte al bekend dat het stadsbestuur plannen heeft om de sporthal Onze Kinderen langs de Hoogstraat uit te breiden en te renoveren. Tijdens de gemeenteraad werd duidelijk dat er nog een ontwerper aangesteld moet worden en dat er ook nog geen timing voor de werken bepaald is. Toch is Emmanuel De Reuse (Vlaams Belang) nu al bezorgd over waar de gebruikers van de sporthal naartoe zullen moeten tijdens de werken. “We hebben nog wat uren vrij in Expo Roeselare maar die locatie is niet zo populair”, weet sportschepen Jos Debels (CD&V). “Daarnaast hebben we de zaal op het Kerelsplein recent ook belijnd voor minivoetbal maar ook hier is de interesse niet zo hevig.”