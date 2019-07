Sport#VANRSL houdt loopevent CDR

09 juli 2019

Op donderdag 8 augustus 2019 organiseert Sport#VANRSL in het kader van Roeselare Loopt een Strava-bijeenkomst in samenwerking met partner Sportline Roeselare. Alle sportievelingen zijn welkom om 18 uur aan de ingang van het nieuwe Sportlinegebouw. Eerst wordt de nieuwe winkel bezocht, vervolgens wordt in groep een tocht van acht kilometer gelopen tegen een gemiddelde snelheid van negen kilometer per uur. Achteraf is er nog tijd voor een drankje in de Offside bar. Het event is gratis.