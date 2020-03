Sport- en fitnessclub deelt filmpje met hilarisch alternatief voor hun loopbanden met water en zeep LSI

18 maart 2020

17u14

Bron: LSI 2 Roeselare Sport- en fitnessclub Vision 21 uit Roeselare heeft op sociale media een hilarisch filmpje gepost waarin het een alternatief voor haar loopbanden aanbiedt. Water en zeep op de vloer is voldoende om een looptraining aan de afwasbak te organiseren.

Door de coronamaatregelen moeten ook sport- en fitnessclubs de deuren noodgedwongen sluiten. Net als haar sectorgenoten zet Vision 21 zich in om haar klanten via sociale media of e-mail toch verschillende workouts aan te bieden. “Stuur ons ook jullie workouts”, vraagt Vision 21 ook. Iedereen die zijn momenten deelt, krijgt een Vision 21-attentie.

Omdat het ook even wat luchtiger of origineel mag zijn en we positief moeten blijven, deelde de sport- en fitnessclub ook een filmpje waarin te zien is hoe met water en zeep op een vloer een loopband gesimuleerd kan worden.

