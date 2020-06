Spoorweglaan dinsdag dicht voor verkeer CDR

08 juni 2020

15u11 0

De Spoorweglaan is op dinsdag 9 mei afgesloten voor een dag door werken. Het verkeer wordt dan ook tijdelijk omgeleid. Wie van het station komt en richting Koning Leopold III-laan wil, moet via de Stationsdreef rijden. In de omgekeerde richting loopt de omleiding via de Prins Albertlaan, Godshuislaan, Handelsstraat, Rondekomstraat en Weverijstraat.