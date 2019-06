Spookrijder met 2,7 pro mille botst frontaal met vrachtwagen op E403 VHS

24 juni 2019

14u38 1 Roeselare Op weg naar huis na een avondje uit met vrienden, reed Tibo V. uit Gent in de mist de snelweg op in Roeselare, helaas in de verkeerde richting. Hij botste er frontaal met een vrachtwagen en bleek bovendien stevig dronken. Het leverde hem nu zelfs een voorwaardelijke gevangenisstraf op.

Het ongeval gebeurde vorig jaar in november, op de E403 in Roeselare. Tibo V. had er net een avondje uit opzitten, met vrienden in Izegem. Daarbij werd nogal wat gedronken. Toch stapte V. in zijn wagen op naar zijn woning in Gent te rijden. Op de E403 liep het verkeerd. De Gentenaar reed de snelweg op via de afrit Roeselare-Haven en belandde zo als spookrijder op de E403. Dat werd gelukkig snel gemeld via de noodcentrale, waarop onmiddellijk blokrijden werd ingevoerd. Wat verderop volgde niettemin een aanrijding. V. botste frontaal met een vrachtwagen. De trucker raakte daarbij gewond. De Gentenaar legde een positieve ademtest af: hij liet maar liefst 2,71 pro mille alcohol in het bloed optekenen.

Omleiding en mist

De advocaat van Tibo V. schetste de omstandigheden van het gebeurde. “Mijn cliënt moest omwille van een omleiding een nadere oprit nemen en was er zich helemaal niet van bewust dat hij de verkeerde nam”, klonk het. “Komt misschien omdat hij zoveel gedronken had?”, repliceerde de rechter. De advocaat moest toegeven dat het inderdaad niet de slimste zet was van zijn cliënt om na het stevig drinken toch nog achter het stuur te kruipen. Tibo V. werd veroordeeld tot drie maanden met uitstel, een boete van 3.200 euro en zes maanden rijverbod (waarvan twee met uitstel). Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Daarnaast moet hij ook medische en psychologische testen ondergaan.