Spoil Engine stelt vijfde plaat, Renaissance Noire, in november voor in TRAX CDR

28 juni 2019

05u30 0 Roeselare Spoil Engine is terug. Na een periode van radiostilte laat de loeiharde metalband op 15 november hun vijfde plaat los op de wereld. Die wordt een dag later voorgesteld in TRAX, maar nu lossen ze al de titel van het album , zijnde Renaissance Noire, en het artwork van de hoes.

Spoil Engine knalt al sinds 2004, maar blijft de lat steeds hoger leggen en weet zichzelf steeds opnieuw uit te vinden. 2018 was een topjaar voor de band die naast de Nederlandse zangeres Iris Goessens en drummer Matthijs Quaars bestaat uit de Roeselaarse gitarist Steven ‘gaze’ Sanders en bassist Dave De Loco uit Moorslede. In het voorjaar trokken ze naar China voor een tour van acht shows met als hoogtepunt hun optreden op het MIDI festival, het oudste en grootste festival van China waar ze als enige Europese band speelden, en ook Europa kreeg een dosis van hun zware metalen over zich heen. Bovendien kregen ze erkenning in eigen stad en streek want Spoil Engine won de Roeselaarse Cultuurtrofee. Maar ze moesten na acht jaar ook afscheid nemen van gitarist Bart Vandeportaele uit Poelkapelle die Spoil Engine steeds moeilijker wist te combineren met z’n job en gezin. De voorbije maanden was het stil rond de band.

Maar nu het festivalseizoen op kruissnelheid raakt, geven ze een teken van leven. In het najaar verschijnt hun nieuwe plaat. De vijfde al ondertussen. “We zijn net terug van Zweden waar de plaat gemixt en gemasterd werd en geven nu al graag een eerste aanzet naar die release door een tip van de sluier te lichten”, vertelt Steven ‘gaze’ Sanders. “Het nieuwe album kreeg de titel ‘Renaissance Noire’, een verwijzing naar het heruitvinden van de band, naar de wedergeboorte als 4-koppig team. Het is een harde, donkere maar diverse plaat geworden waarop we terugkeren naar de essentie maar tegelijkertijd nieuwe sounds en richtingen exploreren. We hebben er met vier keihard aan gewerkt en elk bandlid komt super aan bod en schittert op Renaissance Noire. De eerste reacties zijn heel positief, ook van ons label.” Gelijktijdig verklapt Spoil Engine ook hoe de hoes van de plaat er gaat uitzien. Het artwork is van de hand van Adrian Baxter. Een pre-order voor het nieuwe album, in CD- of vinylversie, kan vanaf zaterdag 29 juni om 10 uur op www.spoilengine.com. “Op hetzelfde ogenblik start ook de ticketverkoop van onze releaseshow. Renaissance Noire verschijnt op vrijdag 15 november en op zaterdag 16 november spelen we de releaseshow in het Roeselaarse TRAX.”