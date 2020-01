Spoil Engine laat stevig visitekaartje na op legendarische 70.000 Tons of Metal cruise Charlotte Degezelle

09 januari 2020

10u56 0 Roeselare 2020 wordt het jaar van Spoil Engine. Eerder deze week scheepte de Belgisch-Nederlandse metalband met leden uit Roeselare en Moorslede in voor de legendarische 70.000 Tons of Metal cruise. Zonder bagage en muzikale uitrusting want die raakten ze kwijt op weg naar de VS. Maar dat houdt het viertal niet tegen om met twee concerten op open zee, tussen het Amerikaanse Fort Lauderdale en het Mexicaanse Cozumel, een verpletterende indruk na te laten op een internationaal publiek van zo’n 3.000 metalfans en journalisten. In het najaar trekt de band trouwens al zeker naar China en Japan.

Dankzij Jani Kazaltsis, Vlaanderens bekendste stylist, heeft zowat heel Vlaanderen wel een beeld van wat de 70.000 Tons of Metal cruise inhoudt. In 2016 ging hij namelijk voor het VIER-programma ‘Jani gaat’ aan boord van het ultieme metalgebeuren in de VS. Sindsdien is het concept van de cruise nog steeds dezelfde. Tijdens een cruise van het Amerikaanse Fort Lauderdale naar het Mexicaanse Cozumel en terug genieten 3.000 fans van het hardere muziekgenre vier dagen lang quasi non-stop van optredens van 60 metalbands van over de hele wereld. De metalcruise viert dit jaar z’n tiende verjaardag en Spoil Engine, met op gitaar Roeselarenaar Steven -gaze- Sanders en op bas Dave De Loco, kreeg een invitatie om mee te feesten. “We zijn eigenlijk via onze bookers al een achttal jaar aan het proberen om binnen te raken op 70.000 Tons”, vertelt Steven Sanders. “Tot nu toe zonder succes. Na een jaar keihard werken lanceerden we eind vorig jaar onze nieuwe plaat Renaissance Noire. De metalcruise leek ons toen al de ultieme beloning hiervoor, maar het was het feit dat we de covers van zowel Rock Tribune als Aardschok (twee metaltijdschriften nvdr.) dat het verschik maakte. Aardschok is partner van de cruise en liet ons weten dat ze Renaissance Noire een heel vette plaat vonden en er echt in geloofden. Ze bedankten ons dat we al acht jaar bleven volharden om op de cruise te raken en lieten van hun tong rollen dat er voor de verjaardagseditie misschien wel een mogelijkheid was.”

Dat moesten de mannen en vrouw van Spoil Engine geen twee keer gezegd worden. “70.000 Tons of Metal is de ultieme gelegenheid om de band en ons album en te promoten. De mogelijkheid turnden we om tot een boeking en mandag zijn we met ons vier vertrokken.” Maar onderweg liep het even fout wat voor de nodige stress zorgde. “Door vertragingen van onze vluchten en omboekingen speelden we onze bagage en gear kwijt. Wij dobberen al rond in de Golf van Mexico, maar onze spullen zijn nu nog ergens in Miami. Het enige wat we hadden, waren de kleren die we aanhadden.” Paniek want aan de vooravond van één van de shows van je leven wil je op z’n minst je eigen materiaal ter beschikking hebben. “Maar we werden enorm goed opgevangen door de organisatie die heel professioneel is. De crew van de boot voorzag ons van al het nodige en we kregen ook de nodige steun van de andere Belgische bands die meevaren. Zo hielp Aborted onze bassist uit nood en kon ik zelf wat pedalen lenen van de gitaartechnicus van Epica.”

Woensdagavond trok de band alle registers open voor een eerste concert op het cruiseschip. “Die show was ronduit de max. We speelden in een kleinere zaal van zo’n 650 man die quasi volledig volliep en zo goed als alle Belgen aan boord tekenden present als support. De reacties achteraf, ook van de organisatie zelf, waren unaniem lovend. Ze vonden dat we een zeer energieke show brachten en dat we hen omver geblazen hadden. Dit is voor ons echt ongekende promo want zowel in de VS, Chili als Canada om maar enkele landen te noemen hebben we er enkele fans bij. Nu de kop eraf is, is het even tijd om te genieten en vrijdag willen we er opnieuw staan met onze tweede show in een zaal waar 800 man binnen kan.”

Voor Spoil Engine kan 2020 alvast niet meer stuk. “Samen met onze tour door China vorig jaar en onze show op Wacken Open Air in 2018 is dit toch wel één van onze ultieme topmomenten. De 70.000 Tons of Metal Cruise was heel lang onze Mount Everest. Maar kijk, we zijn er uiteindelijk in geslaagd om die in onze basisformatie van vier, zonder de hulp van Sherpa’s, te beklimmen. Dat bovendien op teenslippers”, glundert Steven. Zondag keert de band opnieuw huiswaarts. Maar het zich van op de top willen ze nog niet loslaten. “We kijken al volop vooruit en mogen nu al melden dat we in het najaar terug naar het Oosten trekken. Er liggen al optredens vast in zowel China als Japan.”

Meer op https://www.spoilengine.com.