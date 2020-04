Spoedverpleegkundige schrijft vlijmscherpe open brief aan ministers: “Eerste lading FFP2-mondmaskers voor de ‘helden op de frontlinie’ is een echte farce” Charlotte Degezelle Siebe De Voogt

02 april 2020

19u14 222 Roeselare “Noodgedwongen starten wij een shift waarbij we in contact komen met positieve coronapatiënten met een koffiefilter die niet aansluit en afzakt.” In een open brief gericht aan ministers Maggie De Block en Philippe De Backer (beiden Open VLD) neemt Joris Vandevelde, spoedverpleegkundige in AZ Delta Roeselare, geen enkel blad voor de mond over de FFP2-mondmaskers aangeleverd door de federale overheid.

Nu de coronacrisis in volle hevigheid woedt in ons land, is de vraag naar degelijk beschermingsmateriaal groter dan ooit. De federale overheid plaatste een aantal bestellingen voor zowel ‘gewone’ chirurgische mondmaskers, als voor FFP2-mondmaskers die artsen en verpleegkundigen die in contact komen met coronapatiënten moeten beschermen. Maar de geleverde maskers blijken niet meer dan rommel. De kwaliteit laat te wensen over en hierdoor kroop spoedverpleegkundige Joris Vandevelde in z’n pen voor een gepeperde open brief.

“De met veel bravoure aangekondigde eerste lading FFP2-mondmaskers voor de ‘helden op de frontlinie’ zijn een echte farce”, schrijft hij. “Ze sluiten niet aan, zijn opvallend dunner en lichter, voelen tout court onveilig aan. Je weet het gewoon, het zijn de Nikes onder de mondmaskers...” En dat was al duidelijk vanaf het eerste moment. “Erg zuur werd er vorige week bij ons op dienst al mee gelachen: ‘Er is hier iemand dik geld aan het verdienen met die koffiefilters. Een ijzertje erop, twee elastiekjes eraan en hoppakee: verpatsen die handel.”

Onveilig

Na enkele dagen bereikten de vermoedens van het personeel van de Roeselaarse spoedafdeling ook de media. “Zaterdag 28 maart heeft het Nederlands Ministerie van Volksgezondheid maar liefst de helft van zijn gekochte mondmaskers teruggeroepen. Dat zijn 600.000 stuks! Maar bij u ging er geen belletje rinkelen. Niets aan de hand. Zondag in de late namiddag kwam een officieel bericht vanuit UZ Leuven dat ze 3.000 mondmaskers hebben afgekeurd wegens onveilig: een losse neusbrug, slechte kwaliteit,... Deze maskers kwamen van een gift, werd erbij vermeld. Geen paniek, onze maskers werden bij aankomst gecontroleerd door het Geneesmiddelen Agentschap en het FOD Economie. De overheid waakt over u!” Vandevelde voelde zich steeds ongemakkelijker. “Wij zouden wel eens exact dezelfde maskers kunnen dragen. Tegen de zin van mijn vrouw moest de beloofde zorgeloze zondagse tv-avond alweer plaats maken voor een resem WhatsApp-berichten naar collega-verpleegkundigen in dit land. Ook andere ziekenhuizen blijken de levering tot nader order achter slot en grendel te hebben geplaatst wegens onveilig. Oh, shit!”

Noodgedwongen moet je dus een shift starten met een koffiefilter die niet aansluit en afzakt. Je weet dat je contact zal hebben met positieve patiënten en hier geldt de social distancing-regel dus niét Joris Vandevelde, spoedverpleegkundige

Dinsdagochtend kwam het bericht dat het Antwerpse Revalidatieziekenhuis RevArte zijn via FOD geleverde mondmaskers heeft afgekeurd. “Deze zaten verpakt in... gebruikte bananendozen met hier en daar fecaliën van een niet-nader geïdentificeerd dier. De dozen kwamen uit Colombia. Eén ding is zeker, fecaliën van een olifant zullen het niet zijn geweest. ‘We kunnen onmogelijk alles controleren’, luidt de officiële repliek. Tragikomedie, weeral!” Dezelfde dag zat de Roeselaarse spoeddienst door hun voorraad echte medische FFP2-maskers. “Collega’s, mezelf incluis, zoeken er even naarstig naar als de laatste rol wc-papier in een grootwarenhuis. Collega’s zijn zelfs bereid om een gebruikt masker van de shift vóór hen opnieuw te gebruiken. Iets wat natuurlijk niet gebeurt, maar het is duidelijk: alles is goed, zolang het maar niet die rommel is van onze dierbare overheid... Alleen zijn deze dus echt op. Noodgedwongen moet je dus een shift starten met een koffiefilter die niet aansluit en afzakt. Je weet dat je contact zal hebben met positieve patiënten en hier geldt de social distancing-regel dus niét. Mentaal sta je aan de start van de Dodentocht met die Nikes aan. Maar hey, we zullen doorgaan met de wankele zekerheid om door te gaan. Nog acht uur en dertig minuten en we mogen douchen (buiten de arbeidsduur, uiteraard). Dan kan ik mijn kindjes... - of nee, misschien moet ik hen vanavond beter geen kus voor het slapengaan geven als ik om 22 uur uitgedroogd thuiskom.”

Beste politici, laat het om vanavond lekker fancy mee te applaudisseren. Echt waar! Laat het om ons op sociale media ‘helden’ te noemen in de hoop wat stemmen te ronselen. Het voelt echt hypocriet aan Joris Vandevelde, spoedverpleegkundige

Voor Vandevelde is het dringend tijd dat de problemen serieus genomen worden en er echte oplossingen komen, zodat hij en z’n collega’s degelijk beschermd hun job kunnen uitoefenen. “Beste politici en ook politici in de oppositie (die nu wellicht gretig in de handjes wrijven), laat het om vanavond lekker fancy mee te applaudisseren. Echt waar! Laat het om ons op sociale media ‘helden’ te noemen in de hoop wat stemmen te ronselen. Het voelt echt hypocriet aan. Wij willen geen helden zijn, wij willen gewoon onze job correct uitoefenen, zoals het een echte professional betaamt. Gebruik liever die tijd om eens deftig samen te zitten en met echte concrete oplossingen te komen. Als je die oplossingen niet kan bieden, kom dan uit je luie zetel en ga wat vrijwilligerswerk doen in het ziekenhuis of een rusthuis in je buurt. Geloof me, de deuren zullen wagenwijd openstaan. Want onder andere net daar vind je op dit moment de echte Caped Crusaders.”

Echte helden

“Mensen zoals Robby, docent Engels, die vrijwillig in ons ziekenhuis komt poetsen en logistieke taken uitvoeren. De jonge gast die al iedere avond om 20 uur voor ons ziekenhuis oprecht geëmotioneerd en uit volle borst ‘You’ll Never Walk Alone’ komt zingen, terwijl de muziek uit zijn getunede auto loeit, met naast hem een horde zusters uit het rusthuis. Het contrast kan niet groter zijn. Man, jij bent mijn held. De man die gisteren, uit eigen beweging, maar liefst 200 degelijke FFP2-maskers van uit zijn bedrijf kwam doneren. Wat een cadeau. Wat een opluchting! Jij bent mijn held! Net zoals vele anderen zijn dat mijn helden. Ik vergeet er zoveel, echte moedige helden. Maar niet jullie beste politici, vooral jullie niet!”