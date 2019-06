Spoedafdeling AZ Delta krijgt uitmuntende cijfers: “Jammer dat dokter Stockman dit niet meer kan meemaken” Hans Verbeke

05 juni 2019

19u08 18 Roeselare Uit een bevraging over de werking van de spoedafdelingen in de Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen heeft AZ Delta (Roeselare-Menen-Torhout) een meer dan fraaie zesde plaats weggekaapt. “Deze erkenning doet deugd omdat ze vanuit de patiënt komt”, klinkt het. “Spijtig dat dokter Stockman dit niet meer kan meemaken. Reken maar dat hij trots zou zijn!”

Het consumentenmagazine Test-Aankoop hield bij meer dan 5.000 Belgen een enquête over hun ervaringen met de spoeddiensten. Niet alleen de wachttijden werden onder de loep genomen maar ook de bekwaamheid van artsen en verpleegkundigen, de administratieve afhandeling van een opname en de manier waarop patiënten geïnformeerd worden. Het AZ Delta (Roeselare-Menen-Torhout) kreeg een score van 75 punten toegekend, amper twee punten minder dan de ziekenhuizen die de eerste drie plaatsen inpalmen. “Het is de beloning voor het vele harde werk, waarbij altijd de patiënt centraal staat”, zeggen urgentiearts Lucas Steverlynck en hoofdverpleegkundige Nele Verbrugghe.

Beter doen voor de patiënt

AZ Delta heeft al langer ervaring met objectief patiëntentevredenheidsonderzoek. “En al jaren halen we vlot de top vijf. Dat is geen streefdoel maar wel het logisch gevolg van jezelf continu in vraag te stellen en blijvend op zoek te gaan naar verbeterpunten”, zegt Lucas Steverlynck, sinds drie jaar aan de slag als urgentiearts in AZ Delta. “Zo gebeurt de ’triage’ - het bepalen van de aard en de ernst van de reden waarom patiënten langskomen - bij ons binnen het half uur door een arts. Of vroeger natuurlijk, als de verpleegkundige die de triage voorbereidt, merkt dat zoiets nodig is. Dergelijke manier van werken is uniek in Vlaanderen.” Het onderzoek van Test-Aankoop is voor de medewerkers van de spoedafdeling zo’n beetje de kers op de taart. “Vanmorgen is iedereen hier met een brede smile binnengestapt, zotcontent over de erkenning van buitenaf. Het maakt onze motivatie om nog beter te doen alleen maar groter. De geplande verhuis van eind dit jaar naar de nieuwe campus langs de N36, zal ons nog een bijkomende boost geven. Op het vlak van ruimte en infrastructuur zullen we er daar fors op vooruit gaan en ook dat komt de patiënt ten goede. Want dat is ons uitgangspunt van elke dag: wat kunnen we nog beter doen voor onze patiënt?”

Een hoekje af

Op de spoedafdeling van AZ Delta in Roeselare werken zestig mensen. Met de campussen in Menen en Torhout erbij zijn er dat ongeveer honderd. “Het personeelsverloop is klein”, weet hoofdverpleegkundige Nele Verbrugghe. “Vorig jaar gingen een aantal collega’s met pensioen die er lang geleden bij waren toen de spoedafdeling werd opgericht. Anderzijds is er regelmatig instroom van goeie nieuwe krachten. De teamgeest is prima. Er wordt goed samengewerkt, over de verschillende functies heen. We maken elkaar sterker. De afstand tussen artsen en verplegend personeel is vandaag ook veel kleiner dan vroeger. De tijd van ‘meneer doktoor’ is gelukkig voorbij.”

Feestcomité en humor

Flexibiliteit is een sleutelwoord. “Om op de spoedafdeling te werken, moet er eigenlijk een hoekje bij je af zijn”, zegt Nele. “Je weet ’s ochtends nooit wat er in de loop van de dag op je af komt. Dat maakt het extra boeiend maar vraagt ook flexibiliteit, meer dan op andere afdelingen in het ziekenhuis. We merken ook dat op onze dienst behoorlijk wat mensen werken die in hun vrije tijd brandweerman zijn (ook urgentiearts Lucas Steverlynck is zeven jaar in dat geval geweest, red.) of die er een ander sociaal engagement op nahouden. En ons feestcomité zorgt er voor dat we, los van de job, nu en dan kunnen deelnemen aan activiteiten. Humor is nooit ver weg en bevordert de groepsgeest. Onze patiënten merken best wel dat we op een goeie manier in onze job staan. Niet onbelangrijk, toch?”

Het gemis van dokter Stockman

De goeie sfeer op de spoedafdeling van AZ Delta in Roeselare kreeg een flinke knauw, toen een maand geleden totaal onverwacht dokter Willem Stockman overleed. De spoedarts was 52 en jarenlang een grote bezieler en inspirator van de afdeling. “Het is anders werken nu”, weet Nele Verbrugghe. “Hij wordt enorm gemist door iedereen, elke dag opnieuw. Maar we zorgen goed voor elkaar. Het verlies is zeker nog niet verwerkt maar de manier waarop iedereen elkaar steunt en helpt, is hartverwarmend.” Urgentiearts Lucas Steverlynck pikt in. “We worden geconfronteerd met een dubbel afscheid. Dat van de mens maar ook van de man die zoveel voor deze afdeling heeft gedaan. De goeie cijfers die we ook nu weer boeken, hebben we voor een stuk aan hem te danken. Reken maar dat hij apetrots zou geweest zijn, met de erkenning die ons nu te beurt valt.”