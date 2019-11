Spirituele wereld laat zich ontdekken in Fabriekspand CDR

04 november 2019

Altijd al geïntrigeerd door de spirituele wereld? Op zondag 10 november kom je er alles over te weten in het Fabriekspand dankzij de Spirituele Expo van Bloom. De meest ervaren numerologen, kaartleggers, astrologen, mediums, personal coaches uit België en Nederland tekenen er present, er zijn tal van demonstraties en lezingen omtrent onder meer zandlezen, de helende kracht van water en het contact met dierbare overledenen maar ook thema’s als intuïtief schilderen, yoga en meditatie komen aan bod. De beurs is te bezoeken van 10 tot 17.30 uur. Tickets kosten 7,50 euro en zijn te bestellen via https://www.bloom.be/spirituele-beurzen/spirituele-beurs-roeselare.