Speranza brengt theater voor het goede doel CDR

22 februari 2020

08u43 0

Theater Speranza speelt op zondag 8 maart het stuk De Droomexpres. De opbrengst gaat naar twee Roeselaarse projecten: Telex, die aan de slag gaat met jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, en Belgian Homeless Cup die mensen een thuis biedt in het voetbalteam.

De voorstelling vindt plaats in zaal Ter Beke in de Gitsestraat 287 om 18 uur. Kaarten kosten tien euro, vijf euro voor houders van een Vrijetijdspas, en zijn te verkrijgen in ’t Grachtje in de Honzebroekstraat 19 of via ann.vant@gmail.com.