Speeltoestellen Forenzenparking krijgen nieuwe stek Charlotte Degezelle

25 februari 2020

11u21 4

Een aantal jaar geleden werd de vroegere Forenzenparking aan het station ingericht als tijdelijke groen- en speelzone. De stad kreeg hiervoor toestemming van de private eigenaar. Maar die start binnenkort enkele voorbereidende werken voor het nieuwe woonproject Roelevard, zoals het volledig omheinen van de projectzone. Daardoor eindigt de tijdelijke afspraak tussen de eigenaar en de stad. Alle speeltoestellen, zitelementen en andere inrichting moeten dan ook weggenomen worden. Deze krijgen ze een nieuwe stek. Het grote ruimtenet verhuist naar het Onlede-erf in Beveren, één veerwipje gaat naar de Jozef Delbaerestraat en het andere veerwipje gaat samen met het draaitoestel naar de Victoria Courtensstraat.

Daarnaast blijven er ook in de buurt alternatieven om te spelen, te sporten of gewoon even rond te kuieren en anderen te ontmoeten. Om te spelen kunnen de kinderen terecht op de TRAX-site en de O.L.V.-Markt, sporten kan op de TRAX-site en in de sportkooi onder het stationsviaduct en ontmoeten kan op het Stationsplein, de TRAX-site, het de Coninckplein en de Kleine Bassin. Alle andere speelpleinen en sportprikkels in de buurt zijn terug te vinden op de speelkaart #VANRSL. De papieren versie is te verkrijgen in het Vrijetijdspunt, de digitale versie via jeugd.roeselare.be.