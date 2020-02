Speedverslaafde tegen rechter: “Geef me maar twintig of dertig jaar cel, het kan me niet schelen” VHS

03 februari 2020

19u20 0 Roeselare M.V. (21) uit Roeselare zit er blijkbaar niet mee in dat hem een lang leven achter tralies wacht. De drugverslaafde toonde in de Kortrijkse rechtbank dat hij lak heeft aan alles en iedereen. “Ik zit onterecht in de cel”, riep hij.

V. moet zich verantwoorden in twee verschillende drugdossiers. De politie trof bij hem vier insulinespuiten aan waarvan er een gevuld was met heroïne. “Niet van mij, nooit gebruikt”, verklaarde hij. In een tweede dossier staat hij terecht omdat hij onder invloed van drugs aan een dagopvang arriveerde. “De beklaagde heeft al probatiebegeleiding gekregen, maar dat verloopt moeilijk”, sprak het openbaar ministerie. “Telkens hervalt hij in het gebruik van drugs.” De openbare aanklager vraagt twaalf maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en een boete van duizend euro, waarvan honderd effectief.

Goed bezig

De jonge Roeselarenaar, die in de rechtbank in toom moest worden gehouden door de politie, zat ongeïnteresseerd op het beklaagdenbankje. Toen de rechter hem vroeg even recht te staan, weigerde hij dat. “Nee, daar doe ik niet aan mee. Zeg het maar, dat ik hier snel weg kan. Geef mij maar twintig of dertig jaar. Het kan me allemaal niet schelen.”

De rechter bewaarde zijn kalmte, ook toen V. een versnelling hoger schakelde. “Ik heb nog nooit heroïne gebruikt. Ik ben verslaafd aan speed, dat is alles. De politie heeft me onheus behandeld, ze sloegen me zelfs in het gezicht toen ik geboeid was. Ik was nochtans goed bezig, vond ik. Maar de flikken vonden het nodig om mij op te pakken.” Vonnis op 2 maart.