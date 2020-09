Spanjestraat wordt veiliger voor fietsers Sam Vanacker

21 september 2020

11u25 8 Roeselare Roeselare maakt in 2021 werk van de heraanleg van de Spanjestraat. De voorlopige plannen werden zondag voorgelegd aan de buurtbewoners in de tuin van voormalige bibliotheek De Vriendschap. “Bij de heraanleg zal veel aandacht naar verkeersveiligheid gaan, terwijl er ook voor meer groen in de straat wordt gezorgd. Uit de infomarkt blijkt bovendien dat er een draagvlak is voor de invoering van een zone 30", aldus mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V).

Er is al bijna twintig jaar sprake van, maar volgend jaar krijgt de Spanjestraat eindelijk de broodnodige heraanleg. De volledige straat wordt vanaf januari 2021 onder handen genomen. De oude kasseien gaan eruit, terwijl er op bepaalde plaatsen ook wegversmallingen komen. “Ter hoogte van de bocht bij de brouwerij wordt er nog al te vaak te snel gereden”, zegt Coppé. “In die bocht gaan we voor een wegversmalling zorgen die het verkeer moet afremmen. Verder komt er heel wat extra groen om de straat op te fleuren. De rijrichting veranderen we niet.”

Zone 30

Op de infomarkt daagden zondag ongeveer 80 buurtbewoners op om de plannen te bekijken en opmerkingen te formuleren. “De infomarkt hebben we ook gebruikt om af te toetsen of er een draagvlak is voor de invoering van een zone dertig in de Spanjestraat”, gaat Coppé verder. “Globaal staat de buurt daar ook achter, zeker aangezien we de infrastructuur gaan aanpassen zodat het verkeer er vertraagt. De Spanjestraat zal met andere woorden veel aangenamer worden voor fietsers.”

Het definitieve ontwerp van de plannen komt in oktober voor de gemeenteraad. In het voorjaar van 2021 wordt gestart met de nutswerken en de eigenlijke heraanleg start in mei. De werken zullen wellicht in 2022 afgerond zijn. Schepen Coppé geeft nog mee dat de werfzone telkens gefaseerd zal opschuiven.