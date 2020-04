Spanjestraat deels dicht voor herstel rijbaanverzakking CDR

04 april 2020

Vanaf maandag 6 april tot en met maandag 20 april wordt er gewerkt in de Spanjestraat ter hoogte van huisnummer 253. Er is een dringende herstelling nodig aan een rijbaanverzakking. De straat zal hiervoor tijdelijk afgesloten worden tussen de Mandellaan en de Vierwegstraat. Er wordt een omleiding voor beide rijrichtingen voorzien via de Mandellaan en de Vierwegstraat.