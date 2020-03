Soubry laat jeugdverenigingen opnieuw sparen voor gratis pasta op kamp CDR

12 maart 2020

07u32 30 Roeselare De Roeselaarse pastafabrikant Soubry herhaalt dit jaar de ‘Soubry op kamp’- actie wegens groot succes.

Opnieuw kunnen de vele jeugdvereniging in ons land Soubry barcodes sparen en samen genieten van gratis pasta op kamp. Per tien gespaarde barcodes krijgen de jeugdvereniging een gratis doosje Soubry Al Dente Spaghetti fijn. De twee beste spaarders krijgen bovendien tijdens hun kamp bezoek van de Soubry pastabar. Jeugdverenigingen die willen mee sparen, moeten zich registreren op www.soubryopkamp.be. De verzamelde barcodes moeten ten laatste op 29 mei bij Soubry in de bus vallen.