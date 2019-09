Soubry investeert in meer ‘al dente’ CDR

11u37 6 Roeselare De Roeselaarse pastaproducent Soubry gaat haar populaire blauwe gamma nog meer ‘al dente’ maken, precies wat de Belg wil, zo blijkt uit onderzoek.

79 procent van de Vlamingen weet precies wat de term ‘al dente’ betekent: pasta die beetgaar is, niet kleeft en in de mond een perfecte elasticiteit en weerstand heeft. 38 procent van de Franstaligen delen dezelfde kennis. Bovendien eet 75 procent van de Belgen het liefst beetgare pasta, de echte ‘al dente’ dus. In het zuiden van het land mag voor 11 procent de pasta zelfs bijzonder stevig opgediend worden. Zij houden het meest van hard gegaard. “Soms denken mensen wel eens dat ‘al dente’ alles te maken heeft met kooktijd, maar dat klopt niet. Lekkere ‘al dente’ pasta kun je alleen maken met eiwitrijke durumtarwe van de beste kwaliteit", legt directeur Michel Soubry uit. “Daarom hebben we stevig geïnvesteerd om onze processen te optimaliseren en met de beste tarwe te werken.” Concreet evalueert Soubry elk jaar de selectie van leveranciers in functie van de tarweoogst en heeft het de deegflow en het kneed- en droogproces op hun productielijnen geoptimaliseerd.

Het vernieuwde gamma behoudt alle gekende producten en is zelfs uitgebreid. Nog meer ‘al dente’ verdient volgens het bedrijf bovendien een nieuwe look voor de verpakkingen. Op de blauwe verpakkingen krijgt ‘al dente’ voortaan een prominente plaats. Het nieuwe gamma is vanaf donderdag 26 september in alle winkels te verkrijgen.