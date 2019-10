Soubry doneert 70.000 porties pasta aan Restos Du Coeur CDR

24 oktober 2019

11u12 1

Voor het derde jaar op rij toont pastafabrikant Soubry zich bijzonder gul voor Restos Du Coeur, die mensen in armoede maaltijden aanbiedt in hun vijftien restaurants. “‘Samen zijn’ is voor Soubry een deel van ons DNA. Dat mag geen lege uitspraak zijn”, zegt directeur Michel Soubry. “ Door onze samenwerking met Restos du Coeur hopen we mensen samen te brengen en hongerige magen te vullen op een voedzame manier. In het kader van Wereld Pasta Dag doneren we zeven ton pasta. Dat is onze manier om solidair te zijn met hen die het nodig hebben.”

De donatie wordt met open armen ontvangen bij Restos Du Coeur. “Soubry is voor ons een structurele partner,” zegt directeur Patrick Dejace. “Dat soort engagement is belangrijk. Vroeger ontvingen we van verschillende bedrijven af en toe ‘overschotten’. Die verdwijnen steeds meer, want productieprocessen worden steeds efficiënter. Partners die ons bewust en structureel ondersteunen, zijn van onschatbare waarde. Zij maken het mogelijk om mensen in nood te kunnen blijven ondersteunen. Met zeven ton pasta bereiden we 70.000 maaltijden. Dat is prachtig.”