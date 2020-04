Soroptimist lanceert oproep naar laptops voor scholen CDR

29 april 2020

Soroptimist Roeselare toont zich in tijden van corona solidair. De serviceclub besliste een bijdrage te leveren voor kansarme kinderen in het onderwijs in de regio Roeselare. In eerste instantie willen ze een antwoord bieden op de nood aan extra middelen in het onderwijs voor de aankoop van laptops voor kinderen die daar thuis niet over beschikken. Concreet steunen ze zowel Scholengemeenschap Arkorum als Scholengemeenschap Sint-Michiel met een bedrag van 4.000 euro. Daarnaast lanceren ze een oproep: “Indien jullie thuis nog oude, ongebruikte laptops, PC’s of Ipads hebben, gelieve deze binnen te brengen bij de Algemene Diensten van Scholengroep Sint-Michiel langs Kattenstraat 33”, zegt pr-verantwoordelijke Lieve Decuypere. “Dit elke werkdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16 uur maar niet op woensdagmiddag en vrijdag 1 mei. Men kan aanbellen aan de voordeur en vragen naar Johan De Cock. Er kan ook steeds per mail aan johan.decock@sint-michiel.be afgesproken worden wanneer men langsgaat. De binnengebrachte laptops worden volledig opnieuw geconfigureerd, zodat alle data die er eventueel nog op staat verwijderd wordt, en aan de scholen en/ of kansarme gezinnen bezorgd. Het is ook belangrijk om de oplader te bezorgen.”