Sophie zoekt helpende handen om 150.000 mondmaskers te maken: “We willen er 10.000 per week maken” CDR

28 april 2020

14u41 0 Roeselare Sophie Dekein (40) is een vrouw met een missie. Samen met enkele gelijkgestemde West-Vlamingen engageerde ze zich om, aan een tempo van tienduizend stuks per week, de komende weken 150.000 gratis mondmaskers te maken voor ziekenhuizen, rusthuizen en scholen. “We zoeken nog volop stiksters om dit doel te halen”, zegt Sophie.

Mensen helpen is de rode draad in het leven van Sophie Dekein, die tot voor kort in Lauwe woonde. Ze sprong al in de bres voor de vluchtelingen in Calais, hielp met de organisatie van benefieten voor zieke kinderen, organiseert kerst- en paasfeestjes voor kansarmen, is de drijvende kracht achter een online hulpgroep en organiseerde in 2013 een witte mars ter nagedachtenis van de vermoorde Tibeau Vanhauwaert. En ook in tijden van corona laat ze zich niet onbetuigd. “Online leerde ik een vrouw kennen wiens zoon in het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis werkt en waar de nood aan mondmaskers enorm groot is”, legt Sofie uit. “Die vrouw besloot gratis mondmaskers te maken. Ze investeerde stevig in stof en ze wil 150.000 gratis herbruikbare mondmaskers maken die voorzien kunnen worden van een filter. De eerste exemplaren zijn voor het Stuivenbergziekenhuis, de rest zal verdeeld worden onder andere ziekenhuizen, rusthuizen, scholen,...”

Het leven heeft mij tot nu toe nog niet gespaard, maar mensen helpen is wie ik ben. Ik doe dit voor onze toekomst en die van de kinderen Sophie Dekein

Hulp gezocht

Sofie engageerde zich onmiddellijk om mee te helpen en is nu fulltime bezig met stikken. “Het is de bedoeling om tienduizend mondmaskers, volledig volgens de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid, per week te maken, zodat iedereen zich kan beschermen tegen het coronavirus. Om hierin te slagen, ben ik nog op zoek naar stiksters uit heel de provincie. Ik probeer volop helpende handen te werven, maar ben ook het verdeelpunt voor de voorgesneden stof om de maskers te maken, doe voorbereidende werken, zoals de plooitjes vastspelden voor het stikken, en kruip ook zelf achter de naaimachine. Het leven heeft mij tot nu toe nog niet gespaard, maar mensen helpen is wie ik ben. Ik doe dit voor onze toekomst en die van de kinderen.”

Mensen die zich willen engageren om te stikken, zelfs al gaat het maar om tien maskers, kunnen contact opnemen met Sophie via dekeinfie@outlook.com. De pakketjes voorgesneden stof zijn na afspraak bij haar in de Spanjestraat op te halen. Meer info ook op de Facebookgroep ‘Mondmaskers maken zna ziekenhuizen’.